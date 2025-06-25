Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Напад на бійця "Азову": двом військовим повідомили про підозру

Тетяна ОлійникСереда, 25 червня 2025, 19:07
Напад на бійця Азову: двом військовим повідомили про підозру
скриншот із відео кориневича

У справі про напад на бійця "Азову" в Івано-Франківську 13 червня повідомили про підозру двом військовослужбовцям, встановлюється можлива причетність інших осіб.

Джерело: спецпрокуратура Західного регіону

Дослівно: "За даними слідства, 13 червня підозрювані, перебуваючи у дворі житлового будинку у Івано-Франківську, напали на місцевого мешканця, бійця штурмової бригади спеціального призначення "Азов".

Реклама:

Вони були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та сльозогінні балончики".

Деталі: За даними прокуратури, нападники побили чоловіка і розпилили йому в обличчя хімічну речовину. У результаті, потерпілий отримав хімічний опік очей та численні забої.

З місця події нападники втекли, однак правоохоронці встановили їхнє місцеперебування. Підозрюваними виявилися військовослужбовці однієї із військових частин.

РЕКЛАМА:
 

фото - спецпрокуратура Західного регіону

 

фото - спецпрокуратура Західного регіону

Дослівно: "Наразі їм повідомлено про підозри за фактом хуліганства. Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів. Разом з тим, встановлюється можлива причетність інших осіб до злочину, а також мета його вчинення".

Що передувало: 

  • Військовий бригади "Азов" Андрій Кориневич повідомив, що на нього 13 червня скоїли напад двоє військових Третьої окремої штурмової бригади.
  • Він повідомляв, що це начебто військовослужбовці 3-ої окремої штурмової бригади, які "тісно пов’язані з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким". Зокрема, серед нападників він називав Семена Клока та Василя Бондаренка, які раніше вже притягались до відповідальності. 
  • Під час нападу Клока й Бондаренка чекав ще один військовий 3 ОШБр Максим Білогуб. Четвертим фігурантом свого побиття Кориневич називає іншого свого побратима Сергія Циганчука.
  • Кориневич вважав, що командувач 3 армійського корпусу Білецький переховував нападників на нього.

Азов бійканападпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Глава МЗС Словаччини допустив, що Захід має пробачити РФ "все, що сталося"
доповненоЗеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Устименку звання Героя України
Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти РФ, але "послаблений"
Чехія перешкодила замаху Китаю на віцепрезидентку Тайваню у 2024 році
В Угорщині заявили про зняття санкцій США, які заважали росіянам розширити АЕС "Пакш"
мапаСтвольна артилерія РФ вдарила за кілометр від Сум – УП
Усі новини...
Азов
Про український націоналізм і Азов
Військовий з "Азову" повідомив про напад: звинувачує бійців Третьої штурмової
Як патріот з Криму і колишній український військовий став працювати на ФСБ. Історія однієї зради
Останні новини
23:05
Ворог найбільш активний на Покровському та Лиманському напрямках – Генштаб
22:58
Жіноча збірна України з волейболу перемогла Угорщину та втретє виграла Золоту Євролігу-2025
22:24
колонкаАнтидронові сітки, дороги та повсюдні "Шахеди": Кириленко – про ситуацію на Сумщині
22:22
відеоНа Сіверському напрямку військові взяли в полон найманців РФ із Камеруну
22:02
Магучіх упевнено здобула перемогу в стрибках у висоту на командному чемпіонаті Європи
21:51
Шмигаль зустрівся з прем'єром Іспанії: обговорили оборонну співпрацю і євроінтеграцію
21:31
Мешканець Харкова знайшов на городі ворожий БпЛА, який не здетонував
21:16
Збірна України з волейболу переграла Болгарію в Лізі націй
21:03
Верховний суд Польщі відхилив понад 50 тисяч скарг на вибори президента
20:37
Глава МЗС Словаччини допустив, що Захід має пробачити РФ "все, що сталося"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: