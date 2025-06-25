Напад на бійця "Азову": двом військовим повідомили про підозру

У справі про напад на бійця "Азову" в Івано-Франківську 13 червня повідомили про підозру двом військовослужбовцям, встановлюється можлива причетність інших осіб.

Джерело: спецпрокуратура Західного регіону

Дослівно: "За даними слідства, 13 червня підозрювані, перебуваючи у дворі житлового будинку у Івано-Франківську, напали на місцевого мешканця, бійця штурмової бригади спеціального призначення "Азов".

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Вони були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та сльозогінні балончики".

Деталі: За даними прокуратури, нападники побили чоловіка і розпилили йому в обличчя хімічну речовину. У результаті, потерпілий отримав хімічний опік очей та численні забої.

З місця події нападники втекли, однак правоохоронці встановили їхнє місцеперебування. Підозрюваними виявилися військовослужбовці однієї із військових частин.

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фото - спецпрокуратура Західного регіону

фото - спецпрокуратура Західного регіону

Дослівно: "Наразі їм повідомлено про підозри за фактом хуліганства. Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів. Разом з тим, встановлюється можлива причетність інших осіб до злочину, а також мета його вчинення".

Що передувало: