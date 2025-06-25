Напад на бійця "Азову": двом військовим повідомили про підозру
У справі про напад на бійця "Азову" в Івано-Франківську 13 червня повідомили про підозру двом військовослужбовцям, встановлюється можлива причетність інших осіб.
Джерело: спецпрокуратура Західного регіону
Дослівно: "За даними слідства, 13 червня підозрювані, перебуваючи у дворі житлового будинку у Івано-Франківську, напали на місцевого мешканця, бійця штурмової бригади спеціального призначення "Азов".
Вони були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та сльозогінні балончики".
Деталі: За даними прокуратури, нападники побили чоловіка і розпилили йому в обличчя хімічну речовину. У результаті, потерпілий отримав хімічний опік очей та численні забої.
З місця події нападники втекли, однак правоохоронці встановили їхнє місцеперебування. Підозрюваними виявилися військовослужбовці однієї із військових частин.
Дослівно: "Наразі їм повідомлено про підозри за фактом хуліганства. Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів. Разом з тим, встановлюється можлива причетність інших осіб до злочину, а також мета його вчинення".
Що передувало:
- Військовий бригади "Азов" Андрій Кориневич повідомив, що на нього 13 червня скоїли напад двоє військових Третьої окремої штурмової бригади.
- Він повідомляв, що це начебто військовослужбовці 3-ої окремої штурмової бригади, які "тісно пов’язані з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким". Зокрема, серед нападників він називав Семена Клока та Василя Бондаренка, які раніше вже притягались до відповідальності.
- Під час нападу Клока й Бондаренка чекав ще один військовий 3 ОШБр Максим Білогуб. Четвертим фігурантом свого побиття Кориневич називає іншого свого побратима Сергія Циганчука.
- Кориневич вважав, що командувач 3 армійського корпусу Білецький переховував нападників на нього.