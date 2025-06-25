Нападение на бойца "Азова": двум военным сообщили о подозрении
В деле о нападении на бойца "Азова" в Ивано-Франковске 13 июня сообщили о подозрении двум военнослужащим, устанавливается возможная причастность других лиц.
Источник: спецпрокуратура Западного региона
Дословно: "По данным следствия, 13 июня подозреваемые, находясь во дворе жилого дома в Ивано-Франковске, напали на местного жителя, бойца штурмовой бригады специального назначения "Азов".
Они были вооружены предметами, похожими на телескопическую палку и слезоточивые баллончики".
Детали: По данным прокуратуры, нападавшие избили мужчину и распылили ему в лицо химическое вещество. В результате, пострадавший получил химический ожог глаз и многочисленные ушибы.
С места происшествия нападавшие скрылись, однако правоохранители установили их местонахождение. Подозреваемыми оказались военнослужащие одной из воинских частей.
Дословно: "Сейчас им сообщено о подозрениях по факту хулиганства. Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения. Вместе с тем, устанавливается возможная причастность других лиц к преступлению, а также цель его совершения".
Что предшествовало:
- Военный бригады "Азов" Андрей Кориневич сообщил, что на него 13 июня совершили нападение двое военных Третьей отдельной штурмовой бригады.
- Он сообщал, что это якобы военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады, которые "тесно связаны с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким". В частности, среди нападавших он называл Семена Клока и Василия Бондаренко, которые ранее уже привлекались к ответственности.
- Во время нападения Клока и Бондаренко ждал еще один военный 3 ОШБр Максим Билогуб. Четвертым фигурантом своего избиения Кориневич называет другого своего собрата Сергея Цыганчука.
- Кориневич считал, что командующий 3 армейского корпуса Билецкий скрывал нападавших на него.