Нападение на бойца "Азова": двум военным сообщили о подозрении

В деле о нападении на бойца "Азова" в Ивано-Франковске 13 июня сообщили о подозрении двум военнослужащим, устанавливается возможная причастность других лиц.

Источник: спецпрокуратура Западного региона

Дословно: "По данным следствия, 13 июня подозреваемые, находясь во дворе жилого дома в Ивано-Франковске, напали на местного жителя, бойца штурмовой бригады специального назначения "Азов".

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Они были вооружены предметами, похожими на телескопическую палку и слезоточивые баллончики".

Детали: По данным прокуратуры, нападавшие избили мужчину и распылили ему в лицо химическое вещество. В результате, пострадавший получил химический ожог глаз и многочисленные ушибы.

С места происшествия нападавшие скрылись, однако правоохранители установили их местонахождение. Подозреваемыми оказались военнослужащие одной из воинских частей.

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фото - спецпрокуратура Западного региона

фото - спецпрокуратура Западного региона

Дословно: "Сейчас им сообщено о подозрениях по факту хулиганства. Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения. Вместе с тем, устанавливается возможная причастность других лиц к преступлению, а также цель его совершения".

Что предшествовало: