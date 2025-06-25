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Нападение на бойца "Азова": двум военным сообщили о подозрении

Татьяна ОлейникСреда, 25 июня 2025, 19:07
Нападение на бойца Азова: двум военным сообщили о подозрении
скриншот из видео Кориневича

В деле о нападении на бойца "Азова" в Ивано-Франковске 13 июня сообщили о подозрении двум военнослужащим, устанавливается возможная причастность других лиц.

Источник: спецпрокуратура Западного региона

Дословно: "По данным следствия, 13 июня подозреваемые, находясь во дворе жилого дома в Ивано-Франковске, напали на местного жителя, бойца штурмовой бригады специального назначения "Азов".

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Они были вооружены предметами, похожими на телескопическую палку и слезоточивые баллончики".

Детали: По данным прокуратуры, нападавшие избили мужчину и распылили ему в лицо химическое вещество. В результате, пострадавший получил химический ожог глаз и многочисленные ушибы.

С места происшествия нападавшие скрылись, однако правоохранители установили их местонахождение. Подозреваемыми оказались военнослужащие одной из воинских частей.

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фото - спецпрокуратура Западного региона
 
фото - спецпрокуратура Западного региона

Дословно: "Сейчас им сообщено о подозрениях по факту хулиганства. Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения. Вместе с тем, устанавливается возможная причастность других лиц к преступлению, а также цель его совершения".

Что предшествовало:

  • Военный бригады "Азов" Андрей Кориневич сообщил, что на него 13 июня совершили нападение двое военных Третьей отдельной штурмовой бригады.
  • Он сообщал, что это якобы военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады, которые "тесно связаны с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким". В частности, среди нападавших он называл Семена Клока и Василия Бондаренко, которые ранее уже привлекались к ответственности.
  • Во время нападения Клока и Бондаренко ждал еще один военный 3 ОШБр Максим Билогуб. Четвертым фигурантом своего избиения Кориневич называет другого своего собрата Сергея Цыганчука.
  • Кориневич считал, что командующий 3 армейского корпуса Билецкий скрывал нападавших на него.

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