Зеленський зустрівся з європейськими лідерами і Рютте на полях саміту НАТО

Лідери Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі та Франції, генеральний секретар НАТО та президент України зустрілись на полях саміту в Гаазі в середу.

Джерело: "Європейська правда", офіс італійської премʼєр-міністерки

Деталі: Як зазначається в повідомленні, зустріч європейських лідерів, генсека НАТО та Зеленського "поглибила поточні зусилля та підтримку дій США щодо припинення вогню з метою досягнення справедливого і тривалого миру в Україні".

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"Росія повинна продемонструвати, що вона всерйоз налаштована на участь у переговорах, на відміну від того, що вона робила досі", – наголосили в офісі Джорджи Мелоні.

Також сторони підтвердили незмінну підтримку України, її самооборони та оборонної промисловості, "а також продовження тиску на Росію шляхом введення нових санкцій".

Перед цим відбулась зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала близько 45 хвилин.

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Під час неї, за словами Зеленського, обговорили Близький Схід, захист українців, закупівлю американських систем ППО, а також переговори української та російської делегацій у Стамбулі.

Зустріч Зеленського і Трампа відбулась невдовзі після завершення саміту НАТО та публікації підсумкового рішення, де держави Альянсу взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат.