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Зеленский встретился с европейскими лидерами и Рютте на полях саммита НАТО

Олег Павлюк, Алена МазуренкоСреда, 25 июня 2025, 19:57
Зеленский встретился с европейскими лидерами и Рютте на полях саммита НАТО
фото: ОП

Лидеры Великобритании, Италии, Германии, Польши и Франции, генеральный секретарь НАТО и президент Украины встретились на полях саммита в Гааге в среду.

Источник: "Европейская правда", офис итальянского премьер-министра

Детали: Как отмечается в сообщении, встреча европейских лидеров, генсека НАТО и Зеленского "углубила текущие усилия и поддержку действий США по прекращению огня с целью достижения справедливого и долгосрочного мира в Украине".

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"Россия должна продемонстрировать, что она всерьез настроена на участие в переговорах, в отличие от того, что она делала до сих пор", – подчеркнули в офисе Джорджи Мелони.

Также стороны подтвердили неизменную поддержку Украины, ее самообороны и оборонной промышленности, "а также продолжение давления на Россию путем введения новых санкций".

Перед этим состоялась встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая длилась около 45 минут.

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Во время нее, по словам Зеленского, обсудили Ближний Восток, защиту украинцев, закупку американских систем ПВО, а также переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась вскоре после завершения саммита НАТО и публикации итогового решения, где государства Альянса взяли обязательства помогать ВСУ за счет оборонных расходов.

ЗеленскийНАТО
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