На Херсонщині двоє людей підірвались на міні, ще один житель постраждав через БпЛА
Середа, 25 червня 2025, 20:42
У Бериславському районі на Херсонщині двоє людей підірвались на міні, ще один чоловік постраждав у Херсоні через російський БпЛА.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Інцидент стався на дорозі між селами Білогірка та Брускинське. Двоє 47-річних чоловіків мотоциклом наїхали на вибуховий пристрій.
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Внаслідок чого вони дістали мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення".
Деталі: Близько 18:30 російські військові атакували з дрона херсонця у Дніпровському районі.
Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 74-річний чоловік. В нього — вибухова травма, контузія та уламкове поранення стопи.