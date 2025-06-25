На Херсонщині двоє людей підірвались на міні, ще один житель постраждав через БпЛА

У Бериславському районі на Херсонщині двоє людей підірвались на міні, ще один чоловік постраждав у Херсоні через російський БпЛА.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Інцидент стався на дорозі між селами Білогірка та Брускинське. Двоє 47-річних чоловіків мотоциклом наїхали на вибуховий пристрій.

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Внаслідок чого вони дістали мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення".

Деталі: Близько 18:30 російські військові атакували з дрона херсонця у Дніпровському районі.

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 74-річний чоловік. В нього — вибухова травма, контузія та уламкове поранення стопи.