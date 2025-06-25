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На Херсонщине два человека подорвались на мине, еще один житель пострадал из-за БпЛА

Татьяна ОлейникСреда, 25 июня 2025, 20:42
На Херсонщине два человека подорвались на мине, еще один житель пострадал из-за БпЛА
Фото - getty images

В Бериславском районе Херсонской области два человека подорвались на мине, еще один человек пострадал в Херсоне из-за российского БПЛА.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Инцидент произошел на дороге между селами Белогорка и Брускинское. Двое 47-летних мужчин на мотоцикле наехали на взрывное устройство.

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В результате чего они получили минно-взрывные травмы, контузии и осколочные ранения".

Детали: Около 18:30 российские военные атаковали с дрона херсонца в Днепровском районе.

В результате сброса взрывчатки с БпЛА пострадал 74-летний мужчина. У него - взрывная травма, контузия и осколочное ранение стопы.

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Обновлено: Впоследствии в ОВА добавили, что в Днепровском районе еще один житель Херсона попал под удар российского беспилотника.

Мужчина, 56 лет, получил минно-взрывную травму, а также ранения живота и голени.

Херсонская областьроссийско-украинская война
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