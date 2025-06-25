Зеленський про підписання угоди про спецтрибунал для РФ: Потрібні кроки, щоб це запрацювало

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед представників парламентів країн – членів ПАРЄ заявив, що потрібні ще кроки, аби угода про створення спецтрибуналу для РФ запрацювала.

Джерело: звернення Зеленського до представників парламентів країн – членів ПАРЄ

Пряма мова: "Сьогоднішня угода про створення трибуналу – це лише початок. Тепер ми повинні зробити реальні кроки, щоб це запрацювало. Потрібна сильна політична співпраця, щоб забезпечити те, щоб кожен російський злочинець постав перед судом, включно з Путіним".

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Деталі: Також Зеленський подякував членам кабінету міністрів, які проголосували за створення спеціального трибуналу та закликав залишатися залученими.

Він додав, що правосуддя має велике значення, воно має працювати так, щоб воєнні злочинці не могли сховатись.

Що передувало:

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Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.