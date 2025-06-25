Зеленский о подписании соглашения о спецтрибунале для РФ: Нужны шаги, чтобы это заработало

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед представителями парламентов стран – членов ПАСЕ заявил, что нужны еще шаги, чтобы соглашение о создании спецтрибунала для РФ заработало.

Источник: обращение Зеленского к представителям парламентов стран – членов ПАСЕ

Прямая речь: "Сегодняшнее соглашение о создании трибунала – это только начало. Теперь мы должны сделать реальные шаги, чтобы это заработало. Нужно сильное политическое сотрудничество, чтобы обеспечить то, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая Путина".

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Детали: Также Зеленский поблагодарил членов кабинета министров, которые проголосовали за создание специального трибунала и призвал оставаться вовлеченными.

Он добавил, что правосудие имеет большое значение, оно должно работать так, чтобы военные преступники не могли скрыться.

Что предшествовало:

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Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 25 июня подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.