Російська армія скинула авіабомби на житлові будинки на Херсонщині: загинув чоловік

Російські окупаційні війська завдали авіаудару по населеному пункту Таврійське Білозерського району Херсонської області, внаслідок чого загинув місцевий житель.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: В ОВА повідомили, що російські війська поцілили авіабомбами по житловій забудові.

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Внаслідок удару у власній оселі постраждав місцевий житель. Чоловік отримав численні поранення, зокрема мінно-вибухову і черепно-мозкову травми, контузію та уламкове поранення стегна.

Його оперативно доставили до медичного закладу. Спершу медики оцінювали стан потерпілого як середньої тяжкості.

Пізніше начальник ОВА повідомив, що чоловік помер від отриманих поранень.

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Пряма мова Прокудіна: "Поранення, несумісні з життям, дістав чоловік 1987 року народження".