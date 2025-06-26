Российская армия сбросила авиабомбы на жилые дома в Херсонской области: погиб мужчина

Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по населенному пункту Таврическое Белозерского района Херсонской области, в результате чего погиб местный житель.

Источник: Херсонская областная военная администрация, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: В ОВА сообщили, что российские войска нанесли авиаудар по жилой застройке.

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В результате удара в собственном доме пострадал местный житель. Мужчина получил многочисленные ранения, в частности минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и осколочное ранение бедра.

Его оперативно доставили в медицинское учреждение. Сначала медики оценивали состояние пострадавшего как средней тяжести.

Позже начальник ОВА сообщил, что мужчина скончался от полученных ранений.