Росія втратила ще 1100 військових у війні проти України – Генштаб
Четвер, 26 червня 2025, 06:52
За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1 100 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 015 750 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 26.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 015 750 (+1 100) осіб,
- танків – 10 968 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 22 892 (+7) од;
- артилерійських систем – 29 617 (+48) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 153 (+107) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 195 (+111) од;
- спеціальної техніки – 3921 (+1).
Дані уточнюються.