Россия потеряла еще 1100 военных в войне против Украины – Генштаб
Четверг, 26 июня 2025, 06:52
За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 1 100 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 015 750 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 26.06.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 015 750 (+1 100) человек,
- танков – 10 968 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 22 892 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 29 617 (+48) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42 153 (+107) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 195 (+111) ед;
- специальной техники – 3921 (+1).
Данные уточняются.