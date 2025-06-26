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Россия потеряла еще 1100 военных в войне против Украины – Генштаб

Иван ДьяконовЧетверг, 26 июня 2025, 06:52
Россия потеряла еще 1100 военных в войне против Украины – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 1 100 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 015 750 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 26.06.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 015 750 (+1 100) человек,
  • танков – 10 968 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 22 892 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 29 617 (+48) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42 153 (+107) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53 195 (+111) ед;
  • специальной техники – 3921 (+1).

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
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