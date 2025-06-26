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Росія атакувала Україну 41 дроном: є 7 влучань

Ірина БалачукЧетвер, 26 червня 2025, 08:12
Росія атакувала Україну 41 дроном: є 7 влучань
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Від вечора 25 червня Росія атакувала Україну 41-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотником-імітатором різних типів, 24 ворожі дрони вдалося знешкодити, також є 7 влучань.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:00 протиповітряною обороною знешкоджено 24 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 8 – збито вогневими засобами ураження, 16 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях".

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Деталі: Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ, а також з напрямку селища Гвардійське, що в тимчасово окупованому Криму. Цілились росіяни по прифронтових територіях Донецької та Харківської областей.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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