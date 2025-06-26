Россия атаковала Украину 41 дроном: есть 7 попаданий

С вечера 25 июня Россия атаковала Украину 41-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотником-имитатором различных типов, 24 вражеских дрона удалось обезвредить, также есть 7 попаданий.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:00 противовоздушной обороной обезврежено 24 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 8 – сбиты огневыми средствами поражения, 16 – локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 7 локациях".

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Детали: Захватчики запускали дроны с направлений российских городов Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск, а также с направления поселка Гвардейское, что во временно оккупированном Крыму. Целились россияне по прифронтовым территориям Донецкой и Харьковской областей.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.