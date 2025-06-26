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Генштаб: На Покровському напрямку окупанти намагались атакувати 51 раз

Анастасія ПроцЧетвер, 26 червня 2025, 08:19
Генштаб: На Покровському напрямку окупанти намагались атакувати 51 раз
фото: Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнень, 51 з яких – на Покровському напрямку.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 154 боєзіткнень.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 14 атак окупантів. Також противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 263 обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Українські оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в оборону поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальних дії загарбників в районах Верхньокам’янського та Григорівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано вісім боєзіткнень, окупант намагався просуватись у напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Неліпівки та в бік Олександро-Калинового і Яблунівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався атакувати поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулося дві марні спроби ворога просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Генштаб
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