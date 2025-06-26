Генштаб: На Покровском направлении оккупанты пытались атаковать 51 раз

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 154 боевых столкновений, 51 из которых - на Покровском направлении.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 154 боестолкновений.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 14 атак оккупантов. Также противник нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 20 КАБ, совершил 263 обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцов.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Украинские защитники остановили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Зеленого Гая.

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На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.

На Северском направлении Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в районах Верхнекаменского и Григорьевки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано восемь боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Нелиповки и в сторону Александро-Калинового и Яблоновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Ореховое и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Свободное Поле, Перестройка и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался атаковать вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении состоялось две тщетные попытки врага продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.