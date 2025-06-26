Російський дрон влучив у багатоповерхівку на Донеччині: поранено п’ятеро, серед них підліток

У ніч на 26 червня російський дрон-камікадзе влучив у п’ятиповерховий житловий будинок у місті Білозерське Донецької області. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед них– 15-річний хлопець.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що близько 2:00 ворожий безпілотник "Герань-2" влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.

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фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок удару спалахнула пожежа. Поранення дістали п’ятеро цивільних, зокрема 86-річна жінка, 15-річний хлопець та його мати.

У потерпілих – мінно-вибухові травми, забої, закриті переломи, осколкові поранення та садна. Усім постраждалим надано медичну допомогу.

фото: Донецька обласна прокуратура

Також у місті пошкоджено три багатоповерхівки та сім автомобілів.

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