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Російський дрон влучив у багатоповерхівку на Донеччині: поранено п’ятеро, серед них підліток

Анастасія ПроцЧетвер, 26 червня 2025, 08:43
Російський дрон влучив у багатоповерхівку на Донеччині: поранено п’ятеро, серед них підліток
фото: Донецька обласна прокуратура

У ніч на 26 червня російський дрон-камікадзе влучив у п’ятиповерховий житловий будинок у місті Білозерське Донецької області. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед них– 15-річний хлопець.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що близько 2:00 ворожий безпілотник "Герань-2" влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.

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фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок удару спалахнула пожежа. Поранення дістали п’ятеро цивільних, зокрема 86-річна жінка, 15-річний хлопець та його мати.

У потерпілих – мінно-вибухові травми, забої, закриті переломи, осколкові поранення та садна. Усім постраждалим надано медичну допомогу.

 
фото: Донецька обласна прокуратура

Також у місті пошкоджено три багатоповерхівки та сім автомобілів.

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Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Донецька область
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