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Российский дрон попал в многоэтажку в Донецкой области: ранены пятеро, среди них подросток

Анастасия ПроцЧетверг, 26 июня 2025, 08:43
Российский дрон попал в многоэтажку в Донецкой области: ранены пятеро, среди них подросток
фото: Донецкая областная прокуратура

В ночь на 26 июня российский дрон-камикадзе попал в пятиэтажный жилой дом в городе Белозерское Донецкой области. В результате атаки пострадали пять человек, среди них – 15-летний парень.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Сообщается, что около 2:00 вражеский беспилотник "Герань-2" попал в пятиэтажный жилой дом.

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фото: Донецкая областная прокуратура

В результате удара вспыхнул пожар. Ранения получили пятеро гражданских, в том числе 86-летняя женщина, 15-летний парень и его мать.

У пострадавших – минно-взрывные травмы, ушибы, закрытые переломы, осколочные ранения и ссадины. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

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фото: Донецкая областная прокуратура

Также в городе повреждены три многоэтажки и семь автомобилей.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Донецкая область
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