Повітряні сили показали, як пілот фронтового винищувача МіГ-29 уночі знищує "Шахед"

Повітряні сили поділилися кадрами бойової роботи своєї авіації по ворожих дронах-камікадзе.

Джерело: пресслужба командування ПС ЗСУ, відео повітряного командування "Захід"

Дослівно: "Наша авіація за необхідності залучається для відбиття ракетно-авіаційних ударів ворога і демонструє високу результативність та ефективність у боротьбі з крилатими ракетами та ударними дронами ворога".

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Деталі: Зазначається, що на оприлюдненому нині відео– нічна бойова робота льотчика на позивний Denfix фронтового винищувача МіГ-29 Севастопольської бригади тактичної авіації

Ракетою класу "повітря-повітря" він знищує ворожий Shahed.

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У Повітряних силах зазначають, що а бойовому рахунку цього пілота – більше двадцяти знищених крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів.