Воздушные силы показали, как пилот фронтового истребителя МиГ-29 ночью уничтожает "Шахед"

Воздушные силы поделились кадрами боевой работы своей авиации по вражеским дронам-камикадзе.

Источник: пресс-служба командования ВС ВСУ, видео воздушного командования "Захід"

Дословно: "Наша авиация при необходимости привлекается для отражения ракетно-авиационных ударов врага и демонстрирует высокую результативность и эффективность в борьбе с крылатыми ракетами и ударными дронами врага".

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Детали: Отмечается, что на обнародованном ныне видео – ночная боевая работа летчика с позывным Denfix фронтового истребителя МиГ-29 Севастопольской бригады тактической авиации.

Ракетой класса "воздух-воздух" он уничтожает вражеский Shahed.

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В Воздушных силах отмечают, что а боевом счету этого пилота – более двадцати уничтоженных крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.