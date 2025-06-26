Якби були вибори, то в першому турі Залужний із Зеленським – нога в ногу, але у другому є фаворит

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то переважно українці у першому турі віддали б свої голоси чинному президенту Володимиру Зеленському та послу України у Великій Британії Валерію Залужному.

Джерело: результати опитування проведеного центром соцдосліджень "Социс" 6-11 червня

Деталі: За умови, якби ці двоє балотувалися, 21,8% опитаних проголосували б за Зеленського, 19,6% - за Залужного. Зауважимо, що велика кількість опитаних (24,7%) не змогли визначитися із вибором. У запропонованому списку кандидатів також були колишній президент Петро Порошенко, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, мер Києва Віталій Кличко та інші.

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Якщо відкинути голоси, що не визначилися, то Зеленський відповідно б набрав у першому турі 30,9%, а Залужний 27,7%.

У другому турі соціологія "Социса" показує перемогу Залужного, за якого б проголосували 41,4%. За Зеленського віддали б свої голоси 27%, ще 15,7% опитаних виступили б проти обох.

Довідково: Загалом в дослідженні було опитано 2000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.

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