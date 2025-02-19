Стримана методичка для Трампа. Що насправді каже соціологія про підтримку Зеленського

"Марко Поло казав неправду".

Юрій Андрухович

Коли в грудні 2024 року глава Офісу президента повернувся з американського турне з відчуттям дуже холодного прийому, все одно ніхто не міг собі подумати, що за кілька тижнів Трамп буде обзивати Зеленського і відкрито говорити неправду про його підтримку в українських опитуваннях.

Реклама:

Ще в гучному подкасті Лекса Фрідмана Зеленський висловлював своє бачення подальшої динаміки мирного процесу: спершу він з Трампом узгодять позиції, проговорять гарантії безпеки і тоді можна буде переходити до тиску на Путіна.

Але події останніх днів показують, що новий американський президент, схоже, обрав для себе зовсім іншу послідовність: переговори з Росією вже стартували, зустріч Трамп – Путін готується найближчим часом, а замість тиску на кремлівського диктатора президент США почав відкрито атакувати президента Зеленського.

Почалося все зі, здавалось, невинних докорів під час передвиборчої кампанії. Але вже 19 лютого Трамп дійшов до того, що називає не Путіна, а Зеленського "диктатором без виборів" і ледь не звинувачує в початку війни.

Та, мабуть, найбільш кричущою маніпуляцією президента США став закид, що український глава держави уникає виборів, бо "має 4% підтримки".

"Українська правда" оперативно поговорила з більшістю провідних соціологічних центрів України, проаналізувала найсвіжіші соцопитування і може з упевненістю сказати: Зеленський має майже 60% довіри і приблизно 16–20% президентського рейтингу. Далі – детальніше.

Дізнайся більше Ми вважаємо, що якісний контент має бути доступний для всіх, тож до останнього не будемо вводити пейвол на "Українській правді". Підтримай нас, аби ми могли продовжувати працювати без обмежень – долучайся до Клубу УП! Вступай до Клубу УП – це твоя інвестиція у незалежну журналістику. Так ти станеш ближчим до редакції – спілкуватимешся з нами і пропонуватимеш теми для майбутніх матеріалів. Михайло Ткач, журналіст-розслідувач УП

Чи хочуть українці виборів

Дональд Трамп: "Я думаю, що якщо сідати за стіл (переговорів – УП), то тут вже й український народ вирішить, що давно не було виборів".

Тема виборів в українському політикумі навіть впродовж повномасштабного вторгнення виникала уже не раз. Але щоразу, коли котрась із політичних сил починала серйозно говорити про кампанії та голосування, спрацьовував один і той же соціальний запобіжник.

Українці тотально проти проведення будь-яких виборів, поки не закінчиться війна і країні не нададуть реальних безпекових гарантій.

Восени 2024 року Центр Разумкова оприлюднив своє соцдослідження, яке мало досить парадоксальні показники. Понад дві третини виборців висловлювались за оновлення правлячих еліт, і в той же час лише третина опитаних виступали за проведення виборів.

З жовтня 2024 року багато чого змінилось, але описаний парадокс залишився.

Як свідчать дані опитування соціологічного центру "Социс" за лютий 2025 року, тотальна більшість українців досі різко виступають проти виборів.

Менше ніж 1% опитаних хотіли б проведення лише виборів президента, приблизно 3% виступають за переобрання тільки Верховної Ради, ще 29% прагнуть одночасного переобрання Ради і глави держави.

Але понад 63% проти будь-яких виборів до закінчення війни.

Чи довіряють українці Зеленському

Дональд Трамп: "В Україні весь час триває воєнний стан, і лідер цієї країни за рейтингом схвалення вже впав до 4%".

У світовій історії було багато нерозгаданих загадок. Хто збудував піраміди? Чи існує Лохнеське чудовисько? Що таке НЛО?

19 лютого до цих нерозв'язаних загадок додалась ще одна – звідки Трамп взяв цифру 4% підтримки у Зеленського?

УП звернулась за роз'ясненням до провідних соцкомпаній України, і жодна не змогла збагнути природу походження цієї загадкової цифри. Найбільш раціональним поясненням видається хіба, що росіяни "поділились" з американцями своєю "закритою соціологією". Інших здогадок немає.

Читайте також: Вибирай-те! Ребрендинг "Слуги", вагання Зеленського, Тимошенко і спонсори

Київський міжнародний інститут соціології окремо опублікував в середу частину зі свого свіжого великого опитування, яка стосується саме рівня підтримки Зеленського.

Згідно з найсвіжішими результами КМІСа, довіра українських виборців до глави держави складає в лютому 2025 року 57%. 37% опитаних не довіряють Зеленському, а ще 6% не визначились.

Відповідно, навіть показник так званого балансу довіри, тобто різниця між тими, хто йому довіряє і не довіряє, для президента України складає +20. Це показник, про який тільки мріють лідери багатьох країн світу.

Реклама:

Водночас, згідно з даними одного з найвідоміших американських сервісів аналізу суспільних настроїв "538", рівень схвалення американцями Трампа в лютому складає 49,4%, несхвалення – 45,6%. Тобто баланс схвалення складає приблизно +4%.

В динаміці за останні роки показники довіри до Зеленського і справді поступово падають, якщо порівняти з аномальними цифрами лютого 2022 року. Проте вони однаково більше як в 10 разів (!) вищі за заявлені Трампом 4%.

Який рейтинг у Зеленського

Трамп: "Він (Зеленський – УП) відмовляється від виборів, займає дуже низькі позиції в українських опитуваннях, і єдине, що йому вдавалося добре, це грати на Байдені "як на скрипці".

Від початку повномасштабного вторгнення провідні соціологічні служби України уклали неписану джентльменську угоду: до закінчення бойових дій не публікувати електоральні рейтинги, щоб не розколювати суспільство на політичні табори.

Тобто опитування проводяться, але їхні результати не стають публічними. Хоча в навколополітичному середовищі ці дані курсували. УП, наприклад, мала можливість знайомитись одразу з кількома опитуваннями впродовж останніх місяців.

Читайте також: Любов на відстані. Чи готова Україна до виборів в інтернеті або поштою

Єдиний, хто системно почав оприлюднювати політичні рейтинги, це група "Социс", пов'язана з колишнім головним ідеологом Петра Порошенка Ігорем Гринівим.

Багато хто з цього приводу висловлює скепсис щодо можливості применшення показників, зокрема для Зеленського, в цих опитуваннях. Для нашої статті це не принципово, хоча зіставлення з опитуваннями інших компаній ніякої упередженості не показує.

Але навіть опитування компанії Гриніва, якого важко записати в клуб фанатів Зеленського, беззаперечно спростовує заяву Трампа.

Президентські рейтинги чинного президента мінімум в чотири рази вищі, ніж оголошені Трампом 4% чи "дуже низькі позиції".

Реклама:

У лютому, за умови балотування таких людей, як Валерій Залужний, Кирило Буданов і багато інших нових імен із електоральної ніші військових, президент Зеленський впевнено тримає друге місце. Його рейтинг, якщо вірити "Соцису", станом на початок лютого складає приблизно 16%, або орієнтовно 22% серед тих, хто визначився і прийде на голосування.

Якщо дивитись на президентські рейтинги в динаміці, то є очевидний тренд на зменшення підтримки Зеленського. Але це не такий графік, як обвал мемкоїна Trump, а плавний низхідний тренд, який, проте, досі не опускався нижче позначки 15% серед усіх виборців у першому турі.

Про такі рейтинги не кажуть: "низькі позиції".

Молода українська соцкомпанія Gradus Research, яка спеціалізується на швидких цифрових замірах, як реакцію на заяву Трампа 19 лютого провела опитування 1000 респондентів. Її дані показали рейтинг Зеленського на рівні 23% і перше місце в опитуваннях. Хоча цей показник дещо контрастує з іншими опитуваннями, до яких мала доступ УП до цього.

***

У соціологів та психологів є одне специфічне поняття – ефект якоря.

Нобелівський лауреат з економіки Деніел Канеман у книзі "Мислення швидке і повільне" присвячує цьому явищу окрему главу. Він переконує, що людський мозок – штука не просто лінива, а ще й схильна шукати причинно-наслідкові зв'язки там, де їх взагалі не існує.

Уявіть, що вас запитали: "Скільки років було Дональду Трампу, коли він вдруге став президентом: більше 100 чи менше?". У цьому запитанні число 100 є якорем. Ваші спроби назвати вік американського президента поза вашою волею будуть відштовхуватись саме від цієї вікової позначки.

Науковці експериментально довели, що якби у питанні замінити "якір", наприклад, на "35 років", то всі усвідомили б абсурдність цього числа, але прогнозований вік Трампа за такого формулювання був би відчутно нижчим, ніж у питанні з якорем "100 років". Мозок просто не може повірити, що йому розповідають не історію, а дають випадкову цифру.

Ефект якорування – є одним із найпоширеніших способів маніпулювати під час проведення переговорів. Вранці 19 лютого американський президент і автор книги про мистецтво домовлятись Дональд Трамп дуже яскраво продемонстрував саме таку маніпуляцію.

Весь світ облетіло кілька тверджень президента США: в Україні давно не було виборів, українці хочуть виборів перед мирними переговорами, зокрема, бо рівень підтримки Володимира Зеленського складає 4%.

Чому саме чотири? Звідки взагалі взялася така цифра? Чому Трамп вирішив, що саме її потрібно назвати? Відповідей на ці запитання немає. Але що б тепер не робив український лідер, його дії будуть зіставляти з цим вигаданим показником "4% підтримки".

Саме це, а не підтримка української демократії, видається єдиним наслідком заяв американського лідера.

Роман Романюк, УП