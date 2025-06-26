Если бы были выборы, то в первом туре Залужный с Зеленским – нога в ногу, но во втором есть фаворит

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то преимущественно украинцы в первом туре отдали бы свои голоса действующему президенту Владимиру Зеленскому и послу Украины в Великобритании Валерию Залужному.

Источник: результаты опроса, проведенного центром социологических исследований "Социс" 6-11 июня

Детали: При условии, что эти двое баллотировались бы, 21,8% опрошенных проголосовали бы за Зеленского, 19,6% – за Залужного. Отметим, что большое количество опрошенных (24,7%) не смогли определиться с выбором. В предложенном списке кандидатов также были бывший президент Петр Порошенко, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, мэр Киева Виталий Кличко и другие.

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Если отбросить голоса, которые не определились, то Зеленский соответственно набрал бы в первом туре 30,9%, а Залужный 27,7%.

Во втором туре социология "Социса" показывает победу Залужного, за которого проголосовали бы 41,4%. За Зеленского отдали бы свои голоса 27%, еще 15,7% опрошенных выступили бы против обоих.

Справочно: Всего в исследовании было опрошено 2000 респондентов по квотной стратифицированной выборке методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,6%.

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