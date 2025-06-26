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Понад половина українців за пошук компромісу у війні, 20% – за продовження боротьби

Ірина БалачукЧетвер, 26 червня 2025, 11:35
Понад половина українців за пошук компромісу у війні, 20% – за продовження боротьби
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Майже 56% українців виступають за пошук компромісного рішення з залученням лідерів інших країн заради припинення війни, майже 17% згодні на тимчасове замороження конфлікту, а 21,4 % хочуть продовження боротьби задля виходу на кордони 1991 року або 2022 року.

Джерело: результати опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень "SOCIS", Інституту стратегічних досліджень та прогнозів "Янус" та видання "Барометр громадських настроїв", проведеного 6-11 червня

Деталі: Згідно з дослідженням, 55,7 % українців виступають за пошук компромісного рішення для припинення війни, 16,6% згодні на призупинення бойових дій і тимчасове замороження конфлікту по сучасній лінії зіткнення. 

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Інфографіка socis.kiev.ua 

Водночас 12,8% хочуть продовження бойових дій до відновлення кордонів станом на 1991 рік та ще 8,6% ­– продовження бойових дій до відновлення кордонів станом на 23 лютого 2022 року.

Ще 1,2% обрали інший варіант, а кожен 20-й опитаний відмовився від відповіді, або не зміг відповіти на питання. 

 
Інфографіка socis.kiev.ua 

Дослідження тривало з 6 до 11 червня. Методом особистих інтерв’ю опитали 2000 респондентів у віці від 18 років по всій території України. Опитування не проводили серед жителів тимчасово окупованих територій та територій, де проходять активні бойові. Статистична похибка вибірки +/- 2,6%.

соціологіявійна
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