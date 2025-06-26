Более половины украинцев за поиск компромисса в войне, 20% – за продолжение борьбы

Почти 56% украинцев выступают за поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран ради прекращения войны, почти 17% согласны на временное замораживание конфликта, а 21,4% хотят продолжения борьбы для выхода на границы 1991 года или 2022 года.

Источник: результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "SOCIS", Института стратегических исследований и прогнозов "Янус" и издания "Барометр общественных настроений", проведенного 6-11 июня

Детали: Согласно исследованию, 55,7% украинцев выступают за поиск компромиссного решения для прекращения войны, 16,6% согласны на приостановление боевых действий и временное замораживание конфликта по нынешней линии соприкосновения.

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Инфографика socis.kiev.ua

Вместе с тем 12,8% хотят продолжения боевых действий до восстановления границ по состоянию на 1991 год и еще 8,6% – продолжения боевых действий до восстановления границ по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Еще 1,2% выбрали другой вариант, а каждый 20-й опрошенный отказался от ответа, или не смог ответить на вопрос.

Инфографика socis.kiev.ua

Исследование проходило с 6 по 11 июня. Методом личных интервью опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет по всей территории Украины. Опрос не проводили среди жителей временно оккупированных территорий и территорий, где проходят активные боевые. Статистическая погрешность выборки +/- 2,6%.