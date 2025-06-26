Правоохоронці затримали хлопця, який на замовлення РФ намагався підірвати військового

СБУ та Нацполіція затримали 19-річного хлопця, який на замовлення російських спецслужб намагався підірвати військового, заманивши його на фейкове побачення з дівчиною та заклавши вибухівку в скутер.

Джерело: Національна поліція України, СБУ

Деталі: За даними слідства, російські спецслужби створили фейковий акаунт "дівчини" в соцмережі, яка запросила українського військового на побачення. Коли чоловік прибув до призначеного місця, вибухнула закладена в скутер саморобна вибухівка. Військовий не постраждав.

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фото: Національна поліція України

Організатором атаки виявився 19-річний мешканець Київщини, завербований через телеграм-канал.

За вказівкою куратора хлопець придбав скутер, у якому власноруч встановив саморобний вибуховий пристрій, і відвіз його до вказаного місця.

Дослівно СБУ: "Коли військовий прибув на локацію, росіяни дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП), який знаходився у скутері, припаркованому поруч із "місцем побачення". Внаслідок події ніхто не постраждав".

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фото: Національна поліція України

Деталі: Після невдалого замаху юнак отримав нову інструкцію – підпалити військову автівку в місті Прилуки на Чернігівщині. Саме після цього його затримали "на гарячому".

Під час обшуку у зловмисника вилучили елементи вибухового пристрою та мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що передувало:

25 червня у Харкові затримали 19-річну мешканку, яку підозрюють у здійсненні теракту: за завданням російських спецслужб вона передала українським військовим начинений вибухівкою скутер під виглядом "волонтерської допомоги". Унаслідок вибуху один боєць загинув, інший – зазнав поранення.