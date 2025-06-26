Правоохранители задержали парня, который по заказу РФ пытался взорвать военного,

СБУ и Нацполиция задержали 19-летнего парня, который по заказу российских спецслужб пытался взорвать военного, заманив его на фейковое свидание с девушкой и заложив взрывчатку в скутер.

Источник: Национальная полиция Украины, СБУ

Детали: По данным следствия, российские спецслужбы создали фейковый аккаунт "девушки" в соцсети, которая пригласила украинского военного на свидание. Когда мужчина прибыл к назначенному месту, взорвалась заложенная в мопед самодельная взрывчатка. Военный не пострадал.

Реклама:

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

Организатором атаки оказался 19-летний житель Киевской области, завербованный через телеграмм-канал.

По указанию куратора парень приобрел мопед, в котором собственноручно установил самодельное взрывное устройство, и отвез его к указанному месту.

РЕКЛАМА:

Дословно СБУ: "Когда военный прибыл на локацию, россияне дистанционно взорвали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое находилось в скутере, припаркованном рядом с "местом свидания". В результате происшествия никто не пострадал".

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

Детали: После неудачного покушения юноша получил новую инструкцию – поджечь военную машину в городе Прилуки на Черниговщине. Именно после этого его задержали "на горячем".

Во время обыска у злоумышленника изъяли элементы взрывного устройства и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что предшествовало: