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У Орбана оголосили результати пропагандистського "референдуму" щодо України в ЄС

Марія Ємець, Валентина РоманенкоЧетвер, 26 червня 2025, 11:43
У Орбана оголосили результати пропагандистського референдуму щодо України в ЄС
фото: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI

В Угорщини оголосили остаточні результати урядового "референдуму" щодо підтримки вступу України до Євросоюзу та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: В Орбана оголосили, що всього опитуваннях з цього питання взяли участь 2 млн 278 тисяч угорців, з яких 95% висловилися проти вступу України в ЄС і 5% – за.

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Заявлена кількість учасників "референдуму" складає приблизно 29% від кількості угорських виборців, які минулого року були у списках для участі у виборах до Європарламенту (7,8 млн осіб).

Telex зазначають, що кількість голосів та загалом результат голосування може викликати обґрунтовані сумніви, оскільки практична перевірка засвідчила, що одна особа може проголосувати двічі, якщо зайде у систему з різними адресами електронної пошти.

Речник уряду Гергей Гуйяш на одному з останніх брифінгів заявив, що друковані бюлетені проходять нотаріальну перевірку і їх "неможливо фальсифікувати", і ведеться перевірка також електронних голосів. Водночас він не зміг відповісти, чи виявить система тих, хто подав голос спершу на паперовому бюлетені, а потім в електронному вигляді. Речник заявив, що онлайн-голоси складають лише близько 10% від загальної кількості. 

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Читайте також: Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".

Передісторія:

  • Опозиційний політик, голова партії "Тиса", Петер Мадяр заявив про провал  "референдуму" Орбана щодо України. Він стверджує, що реально у голосуванні взяли участь близько 600 тисяч осіб.
  • В МЗС України вважають, що уряд Угорщини доклав "максимальних зусиль, щоб забезпечити потрібний йому результат" у консультаціях VOKS2025 щодо вступу України до ЄС.

УгорщинаЄСУкраїнаєвроінтеграція
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