Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Орбана объявили результаты пропагандистского "референдума" по Украине в ЕС

Мария Емец, Валентина РоманенкоЧетверг, 26 июня 2025, 11:43
У Орбана объявили результаты пропагандистского референдума по Украине в ЕС
фото: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI

В Венгрии объявили окончательные результаты правительственного "референдума" по поддержке вступления Украины в Евросоюз и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: У Орбана объявили, что всего в опросах по этому вопросу приняли участие 2 млн 278 тысяч венгров, из которых 95% высказались против вступления Украины в ЕС и 5% – за.

Реклама:

Заявленное количество участников "референдума" составляет примерно 29% от количества венгерских избирателей, которые в прошлом году были в списках для участия в выборах в Европарламент (7,8 млн человек).

Telex отмечают, что количество голосов и в целом результат голосования может вызвать обоснованные сомнения, поскольку практическая проверка показала, что один человек может проголосовать дважды, если зайдет в систему с разными адресами электронной почты.

Представитель правительства Гергей Гуйяш на одном из последних брифингов заявил, что печатные бюллетени проходят нотариальную проверку и их "невозможно фальсифицировать", и ведется проверка также электронных голосов. В то же время он не смог ответить, обнаружит ли система тех, кто подал голос сначала на бумажном бюллетене, а затем в электронном виде. Гуйяш заявил, что онлайн-голоса составляют лишь около 10% от общего количества.

РЕКЛАМА:

Читайте также: Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".

Предыстория:

  • Оппозиционный политик, председатель партии "Тиса", Петер Мадьяр заявил о провале "референдума" Орбана по Украине. Он утверждает, что реально в голосовании приняли участие около 600 тысяч человек.
  • В МИД Украины считают, что правительство Венгрии приложило "максимальные усилия, чтобы обеспечить нужный ему результат" в консультациях VOKS2025 по вступлению Украины в ЕС.

ВенгрияЕСУкраинаевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Глава МИД Словакии допустил, что Запад должен простить РФ "все, что произошло"
дополненоЗеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Устименко звание Героя Украины
Сенатор Грэм заявил, что Трамп поддержал законопроект о санкциях против РФ, но "ослабленный"
Чехия предотвратила покушение Китая на вице-президента Тайваня в 2024 году
В Венгрии заявили о снятии санкций США, которые мешали россиянам расширить АЭС "Пакш"
картаСтвольная артиллерия РФ нанесла удар за километр от Сум – УП
Все новости...
Венгрия
Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций против РФ до саммита ЕС
Сьиярто: Венгрия и Словакия заблокируют 18-й пакет санкций против РФ
Саммит ЕС готовит "мощный" документ по переговорам о вступлении Украины, Венгрия не подпишет
Последние новости
23:52
Бугрова добыла первую в истории Украины бронзу на бадминтонном US Open-2025
23:35
Реабилитация, отеки или спортивные травмы: как работают тейпы и что о них говорит наука
23:05
Враг наиболее активен на Покровском и Лиманском направлениях – Генштаб
22:58
Женская сборная Украины по волейболу победила Венгрию и в третий раз выиграла Золотую Евролигу-2025
22:24
колонкаАнтидронные сетки, дороги и повсеместные "Шахеды": Кириленко – о ситуации на Сумщине
22:22
видеоНа Северском направлении военные взяли в плен наемников РФ из Камеруна
22:02
Магучих уверенно одержала победу в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы
21:51
Шмыгаль встретился с премьером Испании: обсудили оборонное сотрудничество и евроинтеграцию
21:31
Житель Харькова нашел на огороде вражеский БпЛА, который не взорвался
21:16
Сборная Украины по волейболу переиграла Болгарию в Лиге наций
Все новости...
Реклама:
Реклама: