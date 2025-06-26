У Орбана объявили результаты пропагандистского "референдума" по Украине в ЕС

В Венгрии объявили окончательные результаты правительственного "референдума" по поддержке вступления Украины в Евросоюз и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: У Орбана объявили, что всего в опросах по этому вопросу приняли участие 2 млн 278 тысяч венгров, из которых 95% высказались против вступления Украины в ЕС и 5% – за.

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Заявленное количество участников "референдума" составляет примерно 29% от количества венгерских избирателей, которые в прошлом году были в списках для участия в выборах в Европарламент (7,8 млн человек).

Telex отмечают, что количество голосов и в целом результат голосования может вызвать обоснованные сомнения, поскольку практическая проверка показала, что один человек может проголосовать дважды, если зайдет в систему с разными адресами электронной почты.

Представитель правительства Гергей Гуйяш на одном из последних брифингов заявил, что печатные бюллетени проходят нотариальную проверку и их "невозможно фальсифицировать", и ведется проверка также электронных голосов. В то же время он не смог ответить, обнаружит ли система тех, кто подал голос сначала на бумажном бюллетене, а затем в электронном виде. Гуйяш заявил, что онлайн-голоса составляют лишь около 10% от общего количества.

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