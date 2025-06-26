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Зеленському довіряють майже 50% українців, але Залужному більше – опитування

Альона Мазуренко Четвер, 26 червня 2025, 12:00
Зеленському довіряють майже 50% українців, але Залужному більше – опитування
Володимир Зеленський. Фото - Офіс президента

За результатами червневого опитування, чинному президенту Володимиру Зеленському довіряють 49% українців, водночас вищий рівень довіри серед українців має ексголовком ЗСУ Валерій Залужний – 71% та очільник ГУР Кирило Буданов – 55%.

Джерело: результати опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень "SOCIS", Інституту стратегічних досліджень та прогнозів "Янус" та видання "Барометр громадських настроїв", проведеного 6-11 червня

Деталі: Згідно з дослідженням, українці більше довіряють посадовцям із силового сектору. Зокрема колишньому головкому ЗСУ Валерію Залужному довіряють та скоріше довіряють –  майже 71% респондентів, керівнику головного управління розвідки Кирилу Буданову – 55% українців. 

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При цьому чинному президенту Володимиру Зеленському довіряють 49% українців. 

Також відносно високий показник довіри респонденти висловили щодо командира третьої штурмової бригади ЗСУ Андрія Білецького. Йому довіряють 35% опитаних.

Водночас іншим політикам, представленим в опитуванні, українці переважно не довіряють. Зокрема, 5-му президенту України Петру Порошенку не довіряють майже 80% опитаних. 

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Лідерці БЮТ та ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко не довіряють майже 85% респондентів, меру Києва Віталію Кличку не довіряють майже 65% українців, а нардепу "Євросолідарності" Олексію Гончаренку не довіряють 66% опитаних. 

 

Дослідження тривало з 6 до 11 червня. Методом особистих інтерв’ю опитали 2000 респондентів у віці від 18 років по всій території України. Опитування не проводили серед жителів тимчасово окупованих територій та територій, де проходять активні бойові. Статистична похибка вибірки +/- 2,6%.

опитуванняЗеленський
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