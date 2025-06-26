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Зеленскому доверяют почти 50% украинцев, но Залужному больше – опрос

Алена МазуренкоЧетверг, 26 июня 2025, 12:00
Зеленскому доверяют почти 50% украинцев, но Залужному больше – опрос
Владимир Зеленский. Фото - Офис президента

По результатам июньского опроса, действующему президенту Владимиру Зеленскому доверяют 49% украинцев, в то же время более высокий уровень доверия среди украинцев имеет экс-глава ВСУ Валерий Залужный – 71% и глава ГУР Кирилл Буданов – 55%.

Источник: результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "SOCIS", Института стратегических исследований и прогнозов "Янус" и издания "Барометр общественных настроений", проведенного 6-11 июня

Детали: Согласно исследованию, украинцы больше доверяют чиновникам из силового сектора. В частности бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному доверяют и скорее доверяют – почти 71% респондентов, руководителю главного управления разведки Кириллу Буданову – 55% украинцев.

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При этом действующему президенту Владимиру Зеленскому доверяют 49% украинцев.

Также относительно высокий показатель доверия респонденты выразили в отношении командира третьей штурмовой бригады ВСУ Андрея Билецкого. Ему доверяют 35% опрошенных.

В то же время другим политикам, представленным в опросе, украинцы преимущественно не доверяют. В частности, 5-му президенту Украины Петру Порошенко не доверяют почти 80% опрошенных.

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Лидеру БЮТ и ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко не доверяют почти 85% респондентов, мэру Киева Виталию Кличко не доверяют почти 65% украинцев, а нардепу "Евросолидарности" Алексею Гончаренко не доверяют 66% опрошенных.

 

Исследование длилось с 6 по 11 июня. Методом личных интервью опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет по всей территории Украины. Опрос не проводили среди жителей временно оккупированных территорий и территорий, где проходят активные боевые. Статистическая погрешность выборки +/- 2,6%.

опросЗеленский
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