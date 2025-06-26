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У Миколаєві обвалилася частина будівлі "Дормашини", яка була пошкоджена обстрілом РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 червня 2025, 12:20
У Миколаєві обвалилася частина будівлі Дормашини, яка була пошкоджена обстрілом РФ
фото Миколаївської міськради

У Миколаєві обвалилася частина будівлі колишнього заводу "Дормашина", яка була пошкоджена 16 лютого внаслідок атаки ворожих дронів.

Джерело: Миколаївська міська рада

Деталі: 26 червня по проспекті Центральному обвалилася частина будівлі, яка знаходиться в приватній власності.

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Ділянку огородили, прохід перекрито. На місці працюють співробітники управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, ДСНС, поліція та профільні експерти. Будівлю обстежують та згодом буде вирішено питання про подальші роботи.

 

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Роман Возняк зазначив, що після ворожого обстрілу тут були проведені певні роботи, аби забезпечити безпечний прохід цією територією. Однак основні конструкції було пошкоджено і будівля обвалилась.

Рух проспектом наразі не перекритий. Мешканців міста просять не наближатися до ділянки та слідкувати за новинами.

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Миколаїввійна
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