В Николаеве обвалилась часть здания "Дормашины", которая была повреждена обстрелом РФ

В Николаеве обвалилась часть здания бывшего завода "Дормашина", которая была повреждена 16 февраля в результате атаки вражеских дронов.

Источник: Николаевский городской совет

Детали: 26 июня по проспекту Центральному обвалилась часть здания, которое находится в частной собственности.

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Участок огородили, проход перекрыт. На месте работают сотрудники управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета, ГСЧС, полиция и профильные эксперты. Здание обследуют и впоследствии будет решен вопрос о дальнейших работах.

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Роман Возняк отметил, что после вражеского обстрела здесь были проведены определенные работы, чтобы обеспечить безопасный проход по этой территории. Однако основные конструкции были повреждены и здание обвалилось.

Движение по проспекту пока не перекрыто. Жителей города просят не приближаться к участку и следить за новостями.