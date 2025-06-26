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В Николаеве обвалилась часть здания "Дормашины", которая была повреждена обстрелом РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 июня 2025, 12:20
В Николаеве обвалилась часть здания Дормашины, которая была повреждена обстрелом РФ
фото Николаевского горсовета

В Николаеве обвалилась часть здания бывшего завода "Дормашина", которая была повреждена 16 февраля в результате атаки вражеских дронов.

Источник: Николаевский городской совет

Детали: 26 июня по проспекту Центральному обвалилась часть здания, которое находится в частной собственности.

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Участок огородили, проход перекрыт. На месте работают сотрудники управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета, ГСЧС, полиция и профильные эксперты. Здание обследуют и впоследствии будет решен вопрос о дальнейших работах.

 

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Роман Возняк отметил, что после вражеского обстрела здесь были проведены определенные работы, чтобы обеспечить безопасный проход по этой территории. Однако основные конструкции были повреждены и здание обвалилось.

Движение по проспекту пока не перекрыто. Жителей города просят не приближаться к участку и следить за новостями.

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Николаеввойна
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