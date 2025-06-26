Лідер Ірану Хаменеї звернувся до народу і привітав з перемогою над Ізраїлем і США
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привітав народ з перемогою над Ізраїлем після 12 днів протистояння. Також він заявив про перемогу над США.
Джерело: звернення Хаменеї, його повідомлення у мережі Х
Пряма мова Хаменеї: "Я вітаю вас з перемогою над оманливим сіоністським режимом".
"Вітаю наш дорогий Іран з перемогою над режимом США. Режим США вступив у війну безпосередньо, оскільки вважав, що в іншому випадку сіоністський режим буде повністю знищений. Він вступив у війну, намагаючись врятувати цей режим, але нічого не досяг".
"Ісламська Республіка завдала важкого удару по США. Вона атакувала і завдала шкоди авіабазі Аль-Удейд, яка є однією з ключових американських баз у регіоні".
Деталі: У своєму звернення лідер Ірану заявив, що "сіоністський режим майже розвалився та був знищений під ударами Ісламської Республіки".
У середу 25 червня уряд Ірану опублікував заяву, в якій також йдеться, що через 12 днів війни "сіоністський режим" капітулював.
Передісторія:
- 25 червня американський президент Дональд Трамп порівняв удари США по іранських ядерних об'єктах з бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі під час Другої світової війни, оскільки вони призвели до закінчення війни.
- Трамп заявив, що американська сторона наступного тижня зустрінеться з Іраном для обговорення потенційної "ядерної угоди".
- Водночас державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що після американського удару Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".