Лідер Ірану Хаменеї звернувся до народу і привітав з перемогою над Ізраїлем і США

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привітав народ з перемогою над Ізраїлем після 12 днів протистояння. Також він заявив про перемогу над США.

Джерело: звернення Хаменеї, його повідомлення у мережі Х

Пряма мова Хаменеї: "Я вітаю вас з перемогою над оманливим сіоністським режимом".

Реклама:

"Вітаю наш дорогий Іран з перемогою над режимом США. Режим США вступив у війну безпосередньо, оскільки вважав, що в іншому випадку сіоністський режим буде повністю знищений. Він вступив у війну, намагаючись врятувати цей режим, але нічого не досяг".

"Ісламська Республіка завдала важкого удару по США. Вона атакувала і завдала шкоди авіабазі Аль-Удейд, яка є однією з ключових американських баз у регіоні".

Деталі: У своєму звернення лідер Ірану заявив, що "сіоністський режим майже розвалився та був знищений під ударами Ісламської Республіки".

РЕКЛАМА:

У середу 25 червня уряд Ірану опублікував заяву, в якій також йдеться, що через 12 днів війни "сіоністський режим" капітулював.

Передісторія: