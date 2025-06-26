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Лідер Ірану Хаменеї звернувся до народу і привітав з перемогою над Ізраїлем і США

Олександр ШумілінЧетвер, 26 червня 2025, 13:52
Лідер Ірану Хаменеї звернувся до народу і привітав з перемогою над Ізраїлем і США
Фото: Getty Images

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привітав народ з перемогою над Ізраїлем після 12 днів протистояння. Також він заявив про перемогу над США.

Джерело: звернення Хаменеї, його повідомлення у мережі Х

Пряма мова Хаменеї: "Я вітаю вас з перемогою над оманливим сіоністським режимом".

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"Вітаю наш дорогий Іран з перемогою над режимом США. Режим США вступив у війну безпосередньо, оскільки вважав, що в іншому випадку сіоністський режим буде повністю знищений. Він вступив у війну, намагаючись врятувати цей режим, але нічого не досяг".

"Ісламська Республіка завдала важкого удару по США. Вона атакувала і завдала шкоди авіабазі Аль-Удейд, яка є однією з ключових американських баз у регіоні".

Деталі: У своєму звернення лідер Ірану заявив, що "сіоністський режим майже розвалився та був знищений під ударами Ісламської Республіки".

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У середу 25 червня уряд Ірану опублікував заяву, в якій також йдеться, що через 12 днів війни "сіоністський режим" капітулював.

Передісторія:

ІранСШАІзраїль
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