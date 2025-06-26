Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидер Ирана Хаменеи обратился к народу и поздравил с победой над Израилем и США

Александр ШумилинЧетверг, 26 июня 2025, 13:52
Лидер Ирана Хаменеи обратился к народу и поздравил с победой над Израилем и США
Фото: Getty Images

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил народ с победой над Израилем после 12 дней противостояния. Также он заявил о победе над США.

Источник: обращение Хаменеи, его сообщение в сети Х

Прямая речь Хаменеи: "Я поздравляю вас с победой над обманчивым сионистским режимом".

Реклама:

"Поздравляю наш дорогой Иран с победой над режимом США. Режим США вступил в войну напрямую, поскольку считал, что в противном случае сионистский режим будет полностью уничтожен. Он вступил в войну, пытаясь спасти этот режим, но ничего не достиг".

"Исламская Республика нанесла тяжелый удар по США. Она атаковала и нанесла ущерб авиабазе Аль-Удейд, которая является одной из ключевых американских баз в регионе".

Детали: В своем обращении лидер Ирана заявил, что "сионистский режим почти развалился и был уничтожен под ударами Исламской Республики".

РЕКЛАМА:

В среду, 25 июня, правительство Ирана опубликовало заявление, в котором также говорится, что через 12 дней войны "сионистский режим" капитулировал.

Предыстория:

  • 25 июня американский президент Дональд Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны, поскольку они привели к окончанию войны.
  • Трамп заявил, что американская сторона на следующей неделе встретится с Ираном для обсуждения потенциального "ядерного соглашения".
  • В то же время государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что после американского удара Иран "значительно удален от создания ядерного оружия".

ИранСШАИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
С начала суток на фронте произошло 111 боев – Генштаб
В Германии подросток признался в убийстве украинки и ее ребенка
ЕС и Украина согласовали новый формат торговли на замену "торгового безвиза"
У "Дії" появилась услуга замены техпаспорта автомобиля онлайн
фотоПосле увольнения семья начальника Херсонской МВА Мрочко приобрела имение под Киевом – СМИ
В Украине разработали патроны для уничтожения дронов
Все новости...
Иран
Виткофф: создание Ираном ядерного оружия – недопустимая красная линия
Директор ЦРУ подтвердил серьезный ущерб, нанесенный иранской ядерной программе
Трамп анонсировал встречу с Ираном "на следующей неделе"
Последние новости
05:44
Netflix будет транслировать космические программы NASA – старт уже этим летом
04:32
Великобритания запускает проект по созданию синтетического человеческого генома
04:01
Из-за сокращения финансирования USAID может погибнуть более 14 млн человек до 2030 года – исследование
03:15
Обновлено, фотоРоссия нанесла четыре удара по Запорожью: повреждены предприятие и жилые дома
02:51
Трамп отменил экономические санкции против Сирии
01:49
теннисПервая сенсация Уимблдона: девятый сеяный россиянин вылетел в стартовом матче
01:31
відеоВо временно оккупированном Луганске пылает логистика россиян после атаки дронов – Коваленко
00:39
США одобрили продажу Израилю систем наведения для авиабомб на более чем полмиллиарда долларов
23:59
Кличко сохраняет статус лучшего боксера за всю историю Украины: на каком месте Усик
23:58
Картины украинских художников, которые должны были уничтожить советские власти, покажут в Национальном художественном музее
Все новости...
Реклама:
Реклама: