Лидер Ирана Хаменеи обратился к народу и поздравил с победой над Израилем и США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил народ с победой над Израилем после 12 дней противостояния. Также он заявил о победе над США.

Источник: обращение Хаменеи, его сообщение в сети Х

Прямая речь Хаменеи: "Я поздравляю вас с победой над обманчивым сионистским режимом".

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"Поздравляю наш дорогой Иран с победой над режимом США. Режим США вступил в войну напрямую, поскольку считал, что в противном случае сионистский режим будет полностью уничтожен. Он вступил в войну, пытаясь спасти этот режим, но ничего не достиг".

"Исламская Республика нанесла тяжелый удар по США. Она атаковала и нанесла ущерб авиабазе Аль-Удейд, которая является одной из ключевых американских баз в регионе".

Детали: В своем обращении лидер Ирана заявил, что "сионистский режим почти развалился и был уничтожен под ударами Исламской Республики".

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В среду, 25 июня, правительство Ирана опубликовало заявление, в котором также говорится, что через 12 дней войны "сионистский режим" капитулировал.

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