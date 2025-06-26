Лидер Ирана Хаменеи обратился к народу и поздравил с победой над Израилем и США
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил народ с победой над Израилем после 12 дней противостояния. Также он заявил о победе над США.
Источник: обращение Хаменеи, его сообщение в сети Х
Прямая речь Хаменеи: "Я поздравляю вас с победой над обманчивым сионистским режимом".
"Поздравляю наш дорогой Иран с победой над режимом США. Режим США вступил в войну напрямую, поскольку считал, что в противном случае сионистский режим будет полностью уничтожен. Он вступил в войну, пытаясь спасти этот режим, но ничего не достиг".
"Исламская Республика нанесла тяжелый удар по США. Она атаковала и нанесла ущерб авиабазе Аль-Удейд, которая является одной из ключевых американских баз в регионе".
Детали: В своем обращении лидер Ирана заявил, что "сионистский режим почти развалился и был уничтожен под ударами Исламской Республики".
В среду, 25 июня, правительство Ирана опубликовало заявление, в котором также говорится, что через 12 дней войны "сионистский режим" капитулировал.
Предыстория:
- 25 июня американский президент Дональд Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны, поскольку они привели к окончанию войны.
- Трамп заявил, что американская сторона на следующей неделе встретится с Ираном для обсуждения потенциального "ядерного соглашения".
- В то же время государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что после американского удара Иран "значительно удален от создания ядерного оружия".