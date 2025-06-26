Міністр Польщі закликав Орбана запитати угорців Закарпаття про їхнє прагнення до ЄС
Міністр європейських справ Польщі Адам Шлапка, чия країна нині очолює Раду ЄС, закликав уряд Угорщини напряму звернутися до угорської меншини на Закарпатті, щоб дізнатися, чи хочуть вони бачити Україну в Європейському Союзі.
Джерело: заява Адама Шлапки під час спілкування з журналістами у кулуарах саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди"
Деталі: Шлапка зазначив, що прогрес у справі переговорів про вступ між Україною і ЄС був одним із пріоритетів польського головування. Проте, як відомо, Угорщина блокує цей процес.
Пряма мова Шлапки: "Я закликаю представників угорського уряду зустрітися з угорською меншиною в Україні і запитати, чи хочуть вони бути в Європейському Союзі, чи не хочуть. Я запевняю, що угорці з України воліють бути в Європейському Союзі, ніж не бути. Бо саме їх називають причиною, чому це блокується".
Передісторія:
- В уряді Угорщини раніше оголосили остаточні результати "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.
- Раніше опозиційний політик, голова партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про провал "референдуму" Орбана щодо України. Він стверджує, що реально у голосуванні взяли участь близько 600 тисяч осіб.
- В МЗС України вважають, що уряд Угорщини доклав "максимальних зусиль, щоб забезпечити потрібний йому результат" у консультаціях щодо вступу України до ЄС.