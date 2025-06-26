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Міністр Польщі закликав Орбана запитати угорців Закарпаття про їхнє прагнення до ЄС

Іванна Костіна, Ольга КацімонЧетвер, 26 червня 2025, 14:07
Міністр Польщі закликав Орбана запитати угорців Закарпаття про їхнє прагнення до ЄС
Адам Шлапка/@adamSzlapka,X

Міністр європейських справ Польщі Адам Шлапка, чия країна нині очолює Раду ЄС, закликав уряд Угорщини напряму звернутися до угорської меншини на Закарпатті, щоб дізнатися, чи хочуть вони бачити Україну в Європейському Союзі.

Джерело: заява Адама Шлапки під час спілкування з журналістами у кулуарах саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Шлапка зазначив, що прогрес у справі переговорів про вступ між Україною і ЄС був одним із пріоритетів польського головування. Проте, як відомо, Угорщина блокує цей процес.

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Пряма мова Шлапки: "Я закликаю представників угорського уряду зустрітися з угорською меншиною в Україні і запитати, чи хочуть вони бути в Європейському Союзі, чи не хочуть. Я  запевняю, що угорці з України воліють бути в Європейському Союзі, ніж не бути. Бо саме їх називають причиною, чому це блокується".

Передісторія:

  • В уряді Угорщини раніше оголосили остаточні результати "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.
  • Раніше опозиційний політик, голова партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про провал  "референдуму" Орбана щодо України. Він стверджує, що реально у голосуванні взяли участь близько 600 тисяч осіб.
  • В МЗС України вважають, що уряд Угорщини доклав "максимальних зусиль, щоб забезпечити потрібний йому результат" у консультаціях щодо вступу України до ЄС.

ПольщаУгорщинаЗакарпаттяЄС
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