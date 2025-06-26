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Министр Польши призвал Орбана спросить закарпатских венгров об их стремлении в ЕС

Иванна Костина, Ольга КацимонЧетверг, 26 июня 2025, 14:07
Министр Польши призвал Орбана спросить закарпатских венгров об их стремлении в ЕС
Адам Шлапка/@adamSzlapka,X

Министр по делам Европейского Союза Польши Адам Шлапка, чья страна в настоящее время председательствует в Совете ЕС, призвал правительство Венгрии напрямую обратиться к венгерскому меньшинству на Закарпатье, чтобы узнать, хотят ли они видеть Украину в составе Европейского Союза.

Источник: заявление Адама Шлапки во время общения с журналистами в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Шлапка отметил, что продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС было одним из приоритетов польского председательства. Однако, как известно, Венгрия блокирует этот процесс.

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Прямая речь Шлапки: "Я призываю представителей венгерского правительства встретиться с венгерским меньшинством в Украине и спросить, хотят ли они быть в Европейском Союзе или нет. Я уверяю вас, венгры из Украины предпочли бы быть в ЕС, чем вне его. Ведь именно их называют причиной блокировки."

Предыстория:

  • В правительстве Венгрии ранее объявили окончательные результаты "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.
  • Ранее оппозиционный политик, председатель партии "Тиса" Петер Мадяр заявил о провале "референдума" Орбана по Украине. Он утверждает, что реально в голосовании приняли участие около 600 тысяч человек.
  • В МИД Украины считают, что правительство Венгрии приложило "максимальные усилия, чтобы обеспечить нужный ему результат" в консультациях по вступлению Украины в ЕС.

ПольшаВенгрияЗакарпатьеЕС
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