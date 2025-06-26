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Опитування: 46% поляків хотіли б призупинити військову допомогу Україні

Марія Ємець, Альона Мазуренко Четвер, 26 червня 2025, 14:51
Опитування: 46% поляків хотіли б призупинити військову допомогу Україні
фото: Getty Images

Опитування у Польщі засвідчило, що 46% респондентів хотіли б скорочення чи припинення військової допомоги Україні. 

Джерело: "Європейська правда", такими виявились результати опитування від  IBRiS на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine

Деталі: 46% респондентів вважають, що Польщі слід призупинити чи скоротити військову допомогу Україні. Причинами для такої відповіді називають побоювання щодо боєготовності польської армії та сумніви у прозорості використання допомоги.

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Подальшу економічну підтримку схвалюють 35%, тоді як проти – 44%. 

Лише 15% підтримують присутність поляків у потенційному контингенті західних союзників в Україні, тоді як проти – 64%.

52% опитаних вважають, що Польща і далі має підтримувати Україну на міжнародній арені, негативно відповіли 29%. 

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При цьому значна частка опитаних, 44%, вважають, що надана Україні допомога працює на безпеку Польщі. Протилежної думки – 37%. 

Також опитування показало, що прихильників вступу України до ЄС і НАТО у Польщі зараз менше, аніж противників

Польщадопомога Україніопитування
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