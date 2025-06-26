Опрос: 46% поляков хотели бы приостановить военную помощь Украине

Опрос в Польше показал, что 46% респондентов хотели бы сокращения или прекращения военной помощи Украине.

Источник: "Европейская правда", такими оказались результаты опроса от IBRiS по заказу портала Defence24 и инициативы Stand With Ukraine

Детали: 46% респондентов считают, что Польше следует сократить приостановить или сократить военную помощь Украине. Причинами для такого ответа называют опасения относительно боеготовности польской армии и сомнения в прозрачности использования помощи.

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Дальнейшую экономическую поддержку одобряют 35%, тогда как против – 44%.

Только 15% поддерживают присутствие поляков в потенциальном контингенте западных союзников в Украине, тогда как против – 64%.

52% опрошенных считают, что Польша и дальше должна поддерживать Украину на международной арене, отрицательно ответили 29%.

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При этом значительная доля опрошенных, 44%, считают, что предоставленная Украине помощь работает на безопасность Польши. Противоположного мнения – 37%.

Также опрос показал, что сторонников вступления Украины в ЕС и НАТО в Польше сейчас меньше, чем противников.