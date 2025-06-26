Чотирьох офіцерів викрили на схемі фіктивної служби "мертвих душ": збитки понад 7 млн
Чотирьом офіцерам військової частини повідомили про підозру в організації схеми фіктивного призову, через яку державі завдали збитків на 7,7 мільйона гривень.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Деталі: Підозру оголосили прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
За даними слідства, колишній командир окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступник, заступник з логістики та командир роти оформлювали "на службу" неіснуючих військових.
Дослівно: "Вони оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення. За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних коштів, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували".
Деталі: Підозрюваним інкримінують ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, у складі організованої групи, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.
Передісторія:
- 23 червня стало відомо, що суд відправив під варту з альтернативою застави депутатку Дніпропетровської обласної ради Маріанну Кізіярову (раніше Мірошниченко), яку підозрюють у фіктивному проходженні військової служби для отримання виплат та створення позитивного іміджу.