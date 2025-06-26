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Чотирьох офіцерів викрили на схемі фіктивної служби "мертвих душ": збитки понад 7 млн

Ольга КацімонЧетвер, 26 червня 2025, 16:40
Чотирьох офіцерів викрили на схемі фіктивної служби мертвих душ: збитки понад 7 млн
Фото: Офіс генерального прокурора

Чотирьом офіцерам військової частини повідомили про підозру в організації схеми фіктивного призову, через яку державі завдали збитків на 7,7 мільйона гривень.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Підозру оголосили прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
За даними слідства, колишній командир окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступник, заступник з логістики та командир роти оформлювали "на службу" неіснуючих військових.

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Дослівно: "Вони оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення. За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних коштів, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували".

Деталі: Підозрюваним інкримінують ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, у складі організованої групи, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Передісторія:

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  • 23 червня стало відомо, що суд відправив під варту з альтернативою застави депутатку Дніпропетровської обласної ради Маріанну Кізіярову (раніше Мірошниченко), яку підозрюють у фіктивному проходженні військової служби для отримання виплат та створення позитивного іміджу.

арміяЗбройні силиОфіс генпрокурора
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