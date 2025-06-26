Четырёх офицеров уличили в схеме фиктивной службы "мертвых душ": ущерб превысил 7 млн грн
Четырем офицерам воинской части сообщили о подозрении в организации схемы фиктивного призыва, в результате которой государству был нанесён ущерб на сумму 7,7 миллиона гривен.
Источник: Офис генерального прокурора Украины
Детали: Подозрение объявили прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
По данным следствия, бывший командир отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, его заместитель, заместитель по логистике и командир роты оформляли на службу несуществующих военнослужащих.
Дословно: "Они оформляли фиктивный призыв граждан и получали за них выплаты и прочее обеспечение. За 60 фиктивных военнослужащих офицерам необоснованно начислили свыше 7,7 млн грн бюджетных средств, а избыточное продовольственное обеспечение они реализовывали."
Детали: Подозреваемым инкриминируют ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, совершённое повторно, организованной группой, в крупных размерах, в условиях военного положения.
Предыстория:
- 23 июня стало известно, что суд взял под стражу с альтернативой залога депутатку Днепропетровского облсовета Марианну Кизиярову (ранее Мирошниченко), которую подозревают в фиктивном прохождении военной службы ради получения выплат и создания позитивного имиджа.