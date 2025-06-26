Четырёх офицеров уличили в схеме фиктивной службы "мертвых душ": ущерб превысил 7 млн грн

Четырем офицерам воинской части сообщили о подозрении в организации схемы фиктивного призыва, в результате которой государству был нанесён ущерб на сумму 7,7 миллиона гривен.

Источник: Офис генерального прокурора Украины

Детали: Подозрение объявили прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

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По данным следствия, бывший командир отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, его заместитель, заместитель по логистике и командир роты оформляли на службу несуществующих военнослужащих.

Дословно: "Они оформляли фиктивный призыв граждан и получали за них выплаты и прочее обеспечение. За 60 фиктивных военнослужащих офицерам необоснованно начислили свыше 7,7 млн грн бюджетных средств, а избыточное продовольственное обеспечение они реализовывали."

Детали: Подозреваемым инкриминируют ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, совершённое повторно, организованной группой, в крупных размерах, в условиях военного положения.

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