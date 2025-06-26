Новий етап великого обміну: Україна повернула ще одну групу оборонців, є офіцери

В рамках стамбульських домовленостей 26 червня Україна повернула з російського полону чергову групу захисників.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Facebook, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, відео Офісу омбудсмана

Пряма мова Зеленського: "Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року. Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому".

Реклама:

Деталі: Як уточнює Координаційний штаб, у четвер вдалося повернути групу захисників, віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.

ФОТО КООРДИНАЦІЙНОГО ШТАБУ

Переважна більшість звільнених нині захисників утримувалася в неволі більше трьох років. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Специфіка сьогоднішнього етапу обміну – вдалося повернути додому молодих воїнів. Наймолодшому захиснику – 24 роки і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року.

РЕКЛАМА:

ФОТО КООРДИНАЦІЙНОГО ШТАБУ

Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС.

Найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину – 62 роки.

Серед звільнених 26 червня захисників є офіцери.

Загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.

Дослівно: "Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців".

Нагадаємо: Як наголошував Коордштаб, з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.

Передісторія: