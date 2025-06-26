Новый этап большого обмена: Украина вернула еще одну группу защитников, есть офицеры

В рамках стамбульских договоренностей 26 июня Украина вернула из российского плена очередную группу защитников.

Источник: президент Владимир Зеленский в Facebook, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, видео Офиса омбудсмена

Прямая речь Зеленского: "Продолжаем обмены, еще один этап. Сегодня возвращаются воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 22-го года. Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом".

Реклама:

фото координационного штаба

Детали: Как уточняет Координационный штаб, в четверг удалось вернуть группу защитников в возрасте до 25 лет, а также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем.

Подавляющее большинство освобожденных ныне защитников удерживалось в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Специфика сегодняшнего этапа обмена - удалось вернуть домой молодых воинов. Самому молодому защитнику - 24 года и он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21-го года.

РЕКЛАМА:

фото координационного штаба

Также удалось освободить из неволи нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС.

Самому старшему защитнику, которого удалось вернуть на Родину - 62 года.

Среди освобожденных 26 июня защитников есть офицеры.

В целом домой возвращаются украинцы, оборонявшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.

Дословно: "Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских пленников".

Напомним: Как отмечал Коордштаб, из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена.

Предыстория: