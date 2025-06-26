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З урахуванням рішення саміту НАТО: лідери ЄС затвердили висновки з безпеки та оборони

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 червня 2025, 17:48
З урахуванням рішення саміту НАТО: лідери ЄС затвердили висновки з безпеки та оборони
фото: Getty Images

Згідно затверджених висновків Європейської ради від 26 червня стосовно безпеки та оборони, аби виконати мету значно посилити обороноздатність ЄС протягом п'яти років, Євросоюз має збільшувати витрати на оборону та безпеку, як було вирішено під час саміту НАТО в Гаазі 24 - 25 червня.

Джерело: висновки Євроради, які є в розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: Зокрема, Євросоюз повинен збільшувати витрати на безпеку та оборону, щоб втілити в життя план стати більш обороноздатним протягом п’яти років.

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Дослівно: "Агресивна війна Росії проти України та її наслідки для європейської та глобальної безпеки… становлять екзистенційний виклик для Європейського Союзу. Для досягнення своєї мети – рішучого посилення оборонної готовності Європи протягом наступних п'яти років – Європейська рада проаналізувала прогрес у виконанні своїх попередніх висновків".

Деталі: Єврорада нагадала, що сильний Європейський Союз зробить позитивний внесок у глобальну і трансатлантичну безпеку. Але оборонний потенціал ЄС все одно мусить розглядатися лише як "доповненням до НАТО, що залишається для держав, які є його членами, основою їхньої колективної оборони".

"Європейська рада наголошує на необхідності продовжувати суттєво збільшувати витрати на оборону і безпеку Європи та краще інвестувати разом, відзначаючи також зобов'язання, взяті на саміті НАТО у червні 2025 року", – наголошується у висновках.

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Європейська рада просить держави-члени швидко узгодити пропозицію щодо стимулювання інвестицій, пов'язаних з обороною, в рамках інструменту SAFE в бюджеті ЄС. 

"Необхідно прискорити роботу над силами і засобами в пріоритетних сферах, визначених на рівні ЄС, у повній узгодженості з НАТО. Європейська рада заохочує швидку розробку і реалізацію спільних проєктів у цьому напрямку", – йдеться в документі. 

Також Єврорада закликає до посилення військової мобільності, що дозволить ефективно переміщувати оборонну техніку та особовий склад по всьому Євросоюзу.

"Європейська рада підкреслює важливість співпраці з партнерами-однодумцями, які поділяють наші цілі у сфері зовнішньої та безпекової політики. У зв'язку з цим вона вітає нещодавнє партнерство ЄС у сфері безпеки і оборони з Великою Британією та Канадою", – підкреслюють автори документа.

Єврорада розгляне прогрес виконання даних висновків на своєму засіданні у жовтні 2025 року та обговорить наступні кроки у досягненні своєї мети щодо оборонної готовності.

Передісторія:

  • Рада ЄС з загальних питань на засіданні 27 травня затвердила інструмент SAFE, що передбачає можливість запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів.
  • У межах ініціативи SAFE українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах з ОПК держав Євросоюзу.

ЄСНАТО
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