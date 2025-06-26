С учетом решения саммита НАТО: лидеры ЕС утвердили выводы по безопасности и обороне
Согласно утвержденным выводам Европейского совета от 26 июня по безопасности и обороне, чтобы выполнить цель значительно усилить обороноспособность ЕС в течение пяти лет, Евросоюз должен увеличивать расходы на оборону и безопасность, как было решено во время саммита НАТО в Гааге 24 - 25 июня.
Источник: выводы Евросовета, которые есть в распоряжении "Европейской правды"
Детали: В частности, Евросоюз должен увеличивать расходы на безопасность и оборону, чтобы воплотить в жизнь план стать более обороноспособным в течение пяти лет.
Дословно: "Захватническая война России против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности... составляют экзистенциальный вызов для Европейского Союза. Для достижения своей цели - решительного усиления оборонной готовности Европы в течение следующих пяти лет - Европейский совет проанализировал прогресс в выполнении своих предыдущих выводов".
Евросовет напомнил, что сильный Европейский Союз сделает положительный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность. Но оборонный потенциал ЕС все равно должен рассматриваться лишь как "дополнение к НАТО, остающегося для государств, являющихся его членами, основой их коллективной обороны".
"Европейский совет подчеркивает необходимость продолжать существенно увеличивать расходы на оборону и безопасность Европы и лучше инвестировать вместе, отмечая также обязательства, взятые на саммите НАТО в июне 2025 года", – отмечается в выводах.
Европейский совет просит государства-члены быстро согласовать предложение по стимулированию инвестиций, связанных с обороной, в рамках инструмента SAFE в бюджете ЕС.
"Необходимо ускорить работу над силами и средствами в приоритетных сферах, определенных на уровне ЕС, в полной согласованности с НАТО. Европейский совет поощряет быструю разработку и реализацию совместных проектов в этом направлении", – говорится в документе.
Также Евросовет призывает к усилению военной мобильности, что позволит эффективно перемещать оборонную технику и личный состав по всему Евросоюзу.
"Европейский совет подчеркивает важность сотрудничества с партнерами-единомышленниками, которые разделяют наши цели в сфере внешней политики и политики безопасности. В связи с этим он приветствует недавнее партнерство ЕС в сфере безопасности и обороны с Великобританией и Канадой", – подчеркивают авторы документа.
Евросовет рассмотрит прогресс выполнения данных выводов на своем заседании в октябре 2025 года и обсудит следующие шаги в достижении своей цели по оборонной готовности.
Предыстория:
- Совет ЕС по общим вопросам на заседании 27 мая утвердил инструмент SAFE, предусматривающий возможность заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.
- В рамках инициативы SAFE украинская оборонная промышленность сможет быть привлеченной на равных правах с ОПК государств Евросоюза.