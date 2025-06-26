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С учетом решения саммита НАТО: лидеры ЕС утвердили выводы по безопасности и обороне

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловЧетверг, 26 июня 2025, 17:48
С учетом решения саммита НАТО: лидеры ЕС утвердили выводы по безопасности и обороне
фото: Getty Images

Согласно утвержденным выводам Европейского совета от 26 июня по безопасности и обороне, чтобы выполнить цель значительно усилить обороноспособность ЕС в течение пяти лет, Евросоюз должен увеличивать расходы на оборону и безопасность, как было решено во время саммита НАТО в Гааге 24 - 25 июня.

Источник: выводы Евросовета, которые есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: В частности, Евросоюз должен увеличивать расходы на безопасность и оборону, чтобы воплотить в жизнь план стать более обороноспособным в течение пяти лет.

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Дословно: "Захватническая война России против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности... составляют экзистенциальный вызов для Европейского Союза. Для достижения своей цели - решительного усиления оборонной готовности Европы в течение следующих пяти лет - Европейский совет проанализировал прогресс в выполнении своих предыдущих выводов".

Евросовет напомнил, что сильный Европейский Союз сделает положительный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность. Но оборонный потенциал ЕС все равно должен рассматриваться лишь как "дополнение к НАТО, остающегося для государств, являющихся его членами, основой их коллективной обороны".

"Европейский совет подчеркивает необходимость продолжать существенно увеличивать расходы на оборону и безопасность Европы и лучше инвестировать вместе, отмечая также обязательства, взятые на саммите НАТО в июне 2025 года", – отмечается в выводах.

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Европейский совет просит государства-члены быстро согласовать предложение по стимулированию инвестиций, связанных с обороной, в рамках инструмента SAFE в бюджете ЕС.

"Необходимо ускорить работу над силами и средствами в приоритетных сферах, определенных на уровне ЕС, в полной согласованности с НАТО. Европейский совет поощряет быструю разработку и реализацию совместных проектов в этом направлении", – говорится в документе.

Также Евросовет призывает к усилению военной мобильности, что позволит эффективно перемещать оборонную технику и личный состав по всему Евросоюзу.

"Европейский совет подчеркивает важность сотрудничества с партнерами-единомышленниками, которые разделяют наши цели в сфере внешней политики и политики безопасности. В связи с этим он приветствует недавнее партнерство ЕС в сфере безопасности и обороны с Великобританией и Канадой", – подчеркивают авторы документа.

Евросовет рассмотрит прогресс выполнения данных выводов на своем заседании в октябре 2025 года и обсудит следующие шаги в достижении своей цели по оборонной готовности.

Предыстория:

  • Совет ЕС по общим вопросам на заседании 27 мая утвердил инструмент SAFE, предусматривающий возможность заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.
  • В рамках инициативы SAFE украинская оборонная промышленность сможет быть привлеченной на равных правах с ОПК государств Евросоюза.

ЕСНАТО
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