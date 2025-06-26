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Орбан порадів даним опитування про те, що поляки менше хочуть вступу України в ЄС

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 червня 2025, 18:51
Орбан порадів даним опитування про те, що поляки менше хочуть вступу України в ЄС
Віктор Орбан, фото: Getty Images

Угорський прем’єр Віктор Орбан відреагував на дані опитування у Польщі про те, що частка противників вступу України до ЄС і НАТО серед поляків більша, аніж прихильників і назвав це "великим поворотом".

Джерело: Орбан у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Свіже опитування IBRiS показало, що у питанні членства України в ЄС і НАТО серед поляків вже немає одностайної підтримки. За вступ України до ЄС висловилися 35% опитаних, до НАТО – 37%. При цьому проти – по 42% респондентів. 

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Пряма мова Орбана: "Сьогоднішні новини: "Великий поворот: вже й поляки не хочуть, щоб Україна вступала до НАТО та ЄС". Європа прокидається!".

Передісторія:

  • В уряді Угорщини у четвер оголосили остаточні результати "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.
  • В окремому пості у Facebook Орбан зазначив, що 2 мільйони 168 тисяч угорців проголосували за те, щоб не ризикувати вступом України до ЄС. Орбан заявив, що на саміті ЄС у четвер говоритиме про те, що Угорщина не підтримує вступ України до Євросоюзу.
  • Тим часом у Польщі, яка головує в Раді ЄС у цьому півріччі, закликали угорський уряд запитати в угорської меншини на Закарпатті, чи хочуть вони бути в ЄС, і на основі того приймати рішення щодо України.

ОрбанєвроінтеграціяУкраїнаПольща
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