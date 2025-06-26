Орбан порадів даним опитування про те, що поляки менше хочуть вступу України в ЄС

Угорський прем’єр Віктор Орбан відреагував на дані опитування у Польщі про те, що частка противників вступу України до ЄС і НАТО серед поляків більша, аніж прихильників і назвав це "великим поворотом".

Джерело: Орбан у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Свіже опитування IBRiS показало, що у питанні членства України в ЄС і НАТО серед поляків вже немає одностайної підтримки. За вступ України до ЄС висловилися 35% опитаних, до НАТО – 37%. При цьому проти – по 42% респондентів.

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Пряма мова Орбана: "Сьогоднішні новини: "Великий поворот: вже й поляки не хочуть, щоб Україна вступала до НАТО та ЄС". Європа прокидається!".

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