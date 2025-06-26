Орбан порадовался данным опроса о том, что поляки меньше хотят вступления Украины в ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан отреагировал на данные опроса в Польше о том, что доля противников вступления Украины в ЕС и НАТО среди поляков больше, чем сторонников и назвал это "большим поворотом".

Источник: Орбан в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Детали: Свежий опрос IBRiS показал, что в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО среди поляков уже нет единодушной поддержки. За вступление Украины в ЕС высказались 35% опрошенных, в НАТО - 37%. При этом против - по 42% респондентов.

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Прямая речь Орбана: "Сегодняшние новости: "Большой поворот: уже и поляки не хотят, чтобы Украина вступала в НАТО и ЕС". Европа просыпается!".

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