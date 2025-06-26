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Орбан порадовался данным опроса о том, что поляки меньше хотят вступления Украины в ЕС

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 26 июня 2025, 18:51
Орбан порадовался данным опроса о том, что поляки меньше хотят вступления Украины в ЕС
Виктор Орбан, фото: Getty Images

Венгерский премьер Виктор Орбан отреагировал на данные опроса в Польше о том, что доля противников вступления Украины в ЕС и НАТО среди поляков больше, чем сторонников и назвал это "большим поворотом".

Источник: Орбан в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Детали: Свежий опрос IBRiS показал, что в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО среди поляков уже нет единодушной поддержки. За вступление Украины в ЕС высказались 35% опрошенных, в НАТО - 37%. При этом против - по 42% респондентов. 

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Прямая речь Орбана: "Сегодняшние новости: "Большой поворот: уже и поляки не хотят, чтобы Украина вступала в НАТО и ЕС". Европа просыпается!".

Предыстория:

  • В правительстве Венгрии в четверг объявили окончательные результаты "референдума" о вступлении Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% тех, кто голосовал.
  • В отдельном посте в Facebook Орбан отметил, что 2 миллиона 168 тысяч венгров проголосовали за то, чтобы не рисковать вступлением Украины в ЕС. Орбан заявил, что на саммите ЕС в четверг будет говорить о том, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Евросоюз.
  • Между тем в Польше, которая председательствует в Совете ЕС в этом полугодии, призвали венгерское правительство спросить у венгерского меньшинства в Закарпатье, хотят ли они быть в ЕС, и на основе этого принимать решение по Украине.

ОрбаневроинтеграцияУкраинаПольша
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