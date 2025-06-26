У Лаврова назвали спецтрибунал для РФ "ничтожным", а его поддержку - "враждебным демаршем"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины, которое подписали президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 25 июня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пропагандистов "ТАСС"

Детали: Захарова ожидаемо заявила, что Москва не признает юрисдикции Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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По ее словам, для России работа и решения спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины "будут ничтожными".

"Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к углублению нынешнего кризиса вокруг Украины", - добавила она.

Попутно Захарова озверела на Совет Европы, который обвинила в "формировании квазиюридических механизмов, направленных против России".

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Предыстория:

25 июня соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге во время первого визита Зеленского в эту организацию.

Будущий спецтрибунал позволит проводить расследования против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.

Подробно о договоренностях относительно трибунала читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге"

Также читайте: Трибунал от Гааги до Страсбурга: объясняем последствия соглашения, подписанного Зеленским