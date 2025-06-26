Дрони ГУР знищили в Криму російські системи ППО

скриншот з відео гур

Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України послабили російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: ГУР МО

Дослівно: "Під удар розвідників потрапили: дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е; дві РЛС виявлення 91Н6Е; пускова установка комплексу С-400.

Реклама:

Радари – це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними".

Деталі: На відео – кадри бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С-400 "тріумф".