Дрони ГУР знищили в Криму російські системи ППО
Четвер, 26 червня 2025, 20:10
Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України послабили російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму.
Джерело: ГУР МО
Дослівно: "Під удар розвідників потрапили: дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е; дві РЛС виявлення 91Н6Е; пускова установка комплексу С-400.
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Радари – це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними".
Деталі: На відео – кадри бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С-400 "тріумф".