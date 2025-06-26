Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дрони ГУР знищили в Криму російські системи ППО

Тетяна ОлійникЧетвер, 26 червня 2025, 20:10
Дрони ГУР знищили в Криму російські системи ППО
скриншот з відео гур

Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України послабили російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: ГУР МО

Дослівно: "Під удар розвідників потрапили: дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е; дві РЛС виявлення 91Н6Е; пускова установка комплексу С-400.

Реклама:

Радари – це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними".

Деталі: На відео – кадри бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С-400 "тріумф".

КримГУРвтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 111 боїв – Генштаб
У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини
ЄС і Україна погодили новий формат торгівлі на заміну "торговельного безвізу"
У "Дії" з’явилася послуга заміни техпаспорта авто онлайн
фотоПісля звільнення родина начальника Херсонської МВА Мрочка придбала маєток під Києвом – ЗМІ
В Україні розробили набої для знищення дронів
Усі новини...
В Кремлі кажуть, що дату наступних українсько-російських переговорів в Стамбулі визначать після обмінів
У Лаврова назвали спецтрибунал для РФ "нікчемним", а його підтримку – "ворожим демаршем"
Міцні обійми, спалені роби і перші дзвінки додому: як пройшов 7 етап великого обміну
ГУРкіт у Брянську: дрони розвідки палять склади з ракетним паливом і ПММ – джерело
Останні новини
03:15
Росія завдала удару по Запоріжжю: сталася пожежа
02:51
Трамп скасував економічні санкції проти Сирії
01:49
тенісПерша сенсація Вімблдону: дев'ятий сіяний росіянин вилетів у стартовому матчі
01:31
відеоУ тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленко
00:39
США схвалили продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб на понад півмільярда доларів
23:59
Кличко зберігає статус найкращого боксера за всю історію України: на якому місці Усик
23:58
Картини українських художників, які мала знищити радянська влада, покажуть у Національному художньому музеї
23:47
Новини економіки 30 червня: нафта дешевшає, "Сбербанк" очікує тяжкі часи для економіки РФ
23:38
фото, відеоУ тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи
23:25
Вже воюють проти України. Як дітей в окупованому Луганську готують до служби в російській армії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: