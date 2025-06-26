Дроны ГУР уничтожили в Крыму российские системы ПВО

скриншот из видео гур

Дроны спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины ослабили российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму.

Источник: ГУР МО

Дословно: "Под удар разведчиков попали: две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е; две РЛС обнаружения 91Н6Е; пусковая установка комплекса С-400.

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Радары - это "глаза" вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными".

Детали: На видео - кадры боевой работы по критически важным и дорогостоящим компонентам комплекса ПВО С-400 "Триумф".